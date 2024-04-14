أسعار الذهب اليوم الأحد 14-4-2024 في محال الصاغة.. عيار 21 بكم؟

استقرار ملحوظ شهدته أسعار الذهب اليوم الأحد 14-4-2024 في مصر، خاصة بالنسبة لعيار 21، الأكثر رواجا في الأسواق، حيث بلغ سعر الجرام 3235 جنيه للشراء، بعدما شهد سعر جرام الذهب، أمس السبت، انخفاضا وصل إلى 70 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر جرام الذهب عيار 21، وكذلك باقي الأعيرة الأخرى، بحسب آخر تحديث لشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 3697 جنيها دون إضافة ضريبة أو مصنعية، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3235 جنيه دون إضافة ضريبة أو مصنعية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2773 جنيهًا، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، فيما سجل سعر عيار 14 نحو 2157 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 25 ألفًا و880 جنيه، فيما سجل سعر أونصة الذهب نحو 2344 دولارًا للشراء.