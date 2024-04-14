إيرادات فيلم شقو تتجاوز 35 مليون جنيه في 4 أيام

حقق فيلم شقو إيرادات بلغت 35 مليونا و126 الف جنيه في 4 أيام فقط، ليتربع على قمة إيرادات أفلام عيد الفطر في شباك التذاكر.

عمرو يوسف يتربع على قائمة الإيرادات

وفيلم شقو بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ويسرا، تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي، وطرح في موسم عيد الفطر، على أن يطرح في باقي الدول العربية والعالم خلال 3 أيام.

يذكر أنّ دور العرض السينمائية تشهد منافسة 5 أفلام، وهي شقو، وفاصل من اللحظات اللذيذة، ووع الماشي، وأسود ملون.