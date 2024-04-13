بالأرقام.. «شقو» يحافظ على صدارة شباك التذاكر لليوم الرابع على التوالي

انطلق، الأيام القليلة الماضية، عرض فيلم «شقو» للفنان عمرو يوسف فى دور العرض السينمائية، لينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024، حيث تمكن منذ الليلة الأولى لطرحه من تصدر إيرادات شباك التذاكر باكتساح كبير.

إيرادات فيلم «شقو» في ثالث أيام عيد الفطر

وأوضح مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيلم «شقو» حقق أمس الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر 2024، إيرادات بلغت 9 ملايين و819 ألفًا و784 جنيها، محتلا بذلك المركز الأول في شباك التذاكر لليوم الرابع على التوالي.

قصة وأبطال فيلم «شقو»

وتدور أحداث فيلم «شقو» فى إطار اجتماعي تشويقي أكشن حول مجموعة من الأصدقاء يقومون بأعمال إجرامية وخارجة عن القانون، وتجمعهم العديد من المواقف الكوميدية.

ويشهد الفيلم عودة تعاون كل من عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل مرة أخرى، بعد نجاحهم فى مسلسل جراند أوتيل منذ 8 سنوات.

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، يسرا، وآخرين، والعمل من إخراج كريم السبكي وتأليف وسام صبري.