فيلم شقو يحقق إيرادات بـ7.3 مليون جنيه خلال 24 ساعة

تشهد دور العرض السينمائية انتعاشة قوية في موسم عيد الفطر، حيث جرى طرح 4 أفلام جديدة، وهي «شقو، وفاصل من اللحظات اللذيذة، وعالماشي، وأسود ملون».

ايرادات فيلم شقو

وكشف محمود الدفراوي مدير التوزيع السينمائي لـ«الوطن»، عن أنّ فيلم شقو حقق أمس السبت 7 ملايين و305 آلاف و500 جنيه، محتلا الصدارة في شباك التذاكر.

قصة وأبطال فيلم شقو

وتدور أحداث فيلم شقو في إطار تشويقي ممزوج بالأكشن والرومانسية، حول مجموعة من الأصدقاء يقومون بأعمال خارج القانون وتجمعهم الصدفة بمصير مختلف يكشف عن مفاجآت في حياتهم ويواجهون العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، يسرا، وعدد آخر من ضيوف الشرف، والفيلم من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.