منصة «watch it» تنشر كواليس جديدة من مسلسل على باب العمارة

نشرت منصة watch it على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعض الكواليس من مسلسل على باب العمارة الذي تم طرحه في شهر أكتوبر الماضي من عام 2023، واستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته.

وكشفت المنصة عن فيديو من داخل كواليس مسلسل على باب العمارة الذي يعتبر البطولة المطلقة الأولى للفنان حاتم صلاح وعلقت عليه، وقالت: «كواليس كلها ضحك خلال تصوير مسلسل على باب العمارة».

مسلسل على باب العمارة

مسلسل على باب العمارة من الأعمال الأصلية لمنصة watch it، انطلقت أولى حلقاته يوم 4 من شهر أكتوبر الماضي لعام 2023، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول ثري صعيدي يُدعى «عوض أبو حامد» يضطر للسفر إلى القاهرة بحكم من والده حتى يتحمل المسؤولية، وهناك يعمل بوابًا وتبدأ الأحداث تتصاعد بعد تعرضه لعدة أزمات يستطيع من خلالها تحمل المسؤولية ويصبح بطلًا.

أبطال مسلسل على باب العمارة

وشارك في مسلسل على باب العمارة مجموعة من الأبطال منهم حاتم صلاح وآية سماحة ومحمد رضوان وريهام الشنواني ومحمد محمود وعزة لبيب وتأليف مصطفى حمدي وإخراج خيري سالم.