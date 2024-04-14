«الخدمات الإدارية» تطلق مبادرة لتطوير بيئة العمل النقابي لـ800 ألف عضو

قرر مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد العمال إطلاق المبادرة التنظيمية الأولى لتطوير بيئة العمل النقابي داخل المنشآت الإنتاجية.

تطوير بيئة العمل النقابي

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنّ المبادرة يستفيد منها 800 ألف عضو بنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية، والتي تحمل في مضمونها تصميم الشكل الصحي للقوانين المنظمة لدولاب العمل بهدف تحقيق أعلى إنتاج لتلبية متطلبات ومستلزمات السوق المحلية ومن ثم التصديرية.

تشرح المبادرة أهمية دعم ألوان وأشكال ملف السلامة والصحة المهنية باعتباره العنصر الرئيسي نحو التوجه بالاستثمار في أبناء الطبقة العاملة ومراعاة تطوير الفكر التوعوي بأهمية ذلك؛ لجعل المنظومة الصناعية أكثر فعالية، وتحقق أهدافها المؤسسية نحو زيادة الإنتاجية.

تعمل المبادرة على تعزيز التنافسية لأداء أفضل للعامل من خلال مواد التشريعات العمالية الداعمة لتحسين العلاقات بين جموع الطبقة العاملة وتحفيزهم بطرق تنظيمية تضيف أبعادًا معنوية تزيد من معدلات إجادة الأعمال عن طريق التدريب المستمر بما يحقق أعلى جودة في منظومات الحركة الصناعية.

مبادئ لغة الحوار المجتمعي

ترسخ المبادرة لمبادئ لغة الحوار المجتمعي بين أطراف الإنتاج بهدف خلق علاقات ذات أثر طيب بين فرق العمل؛ لتكون محفزًا جيدًا لتطور الأداء ونجاحه. وتؤكد المبادرة على تضمين أجندة العمل إضافة أنشطة تتوافق وأهداف الإنتاج على أن تتم ممارستها في أوقات الراحة؛ لتنمية الوعي وغرس الانتماء للمنشآت والمؤسسات الإنتاجية، وتعزز من فرص التعاون وتزيد من كفاءة العمال.

يشرف على المبادرة رئيس النقابة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد العمال وحمدي عرابي نائب رئيس النقابة، وحسام حنفي أمين الصندوق، وهشام عبداللطيف الأمين العام، ومختار أبوالفتوح عضو مجلس الإدارة لشؤون الإعلام، وعبدالرحمن البيومي عضو مجلس الإدارة عن الشباب، ومحمد عبداللطيف الأمين العام المساعد وخالد رأفت أمين الصندوق المساعد للنقابة.