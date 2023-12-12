«نقابة الخدمات الإدارية»: استمرار المشاركة الكثيفة للعمال في ثالث أيام الانتخابات

رصدت نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية بإشراف هشام فاروق المهيري رئيس النقابة نائب رئيس اتحاد عمال مصر لليوم الثالث والأخير نسبة مشاركة عالية، وتوافد كبير لعمال الخدمات الإدارية والاجتماعية على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية تجاوبًا مع المسؤولية تجاه الوطن الذي طالما أمر فاستجاب العمال لنداءه بالانتخابات.

أضاف «المهيري»: أن حالة اللُحمة بين بين العمال المسلمين والأقباط واصطفافهم خلف الدولة المصرية في الانتخابات الرئاسية هو درس إيجابي لأعداء الديمقراطية ومروجي الشائعات وبائعي أوهام حقوق الإنسان، مشيدا بروح التعاون بين مؤسسات الدولة مجتمعة حتى خرجت الانتخابات فى أجمل صورة لتبهر العالم وتؤكد أن المصريين على قلب رجل واحد وعندما تستدعى الدولةشعبها يهرول لرد الجميل.

كما أكدت النقابة مشاركة الشباب عمال المستقبل والمرأة العاملة صمام الانتاج بأعلى معدل حضور أمام صناديق الاقتراع اثباتا للعالم بأن مصر الحديثة قادمة وبقوة وعازمة على استكمال مسيرة البناء والتعمير بالجمهورية الجديدة.

وشدد المهيري على تلبية النداء الوطني في أي مكان وتحت أي ظرف وتقديم كل غال ونفيس من أجل مصر الحرة والتى دوما تحيا بتعانق كل أفراد الشعب وماكينات الإنتاج خلف قائد وطنى سيظل التاريخ يسجل له قيادته الرشيدة على مدار عشر سنوات يبنى ويشيد ويعمر دون التظر إلى المكائد والمؤمرات والحقائق المغلوطة.

وأكد مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة رئيس اللجنة النقابية بهيئة نظافة وتجميل الجيزة أن عمال الخدمات الإدارية والاجتماعية نظموا مسيرات حاشدة من مواقع الإنتاج الى مقار اللجان الانتخابية ابتهاجًا بالخروج المشرف وبكثافة للشعب والتفافه حول أمته فى هذا الاستحقاق الدستوري ليبعث رسالة للعالم أجمع أن مصر بلد الاستقرار.