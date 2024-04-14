حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع مدينة كفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ حملة لإزالة ورفع الإشغالات، في آخر أيام إجازة العيد، لتحسين المظهر العام لمدينة كفر الشيخ، والقضاء على الإشغالات العشوائية بحي غرب كفر الشيخ، وتحقيق الانضباط في شوارع وميادين حي غرب، وتسهيل حركة المرور، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رفع الإشغالات من الشوارع الحيوية في كفر الشيخ

وتابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال حملة إزالة ورفع الإشغالات من بعض الشوارع الحيوية بحي غرب كفر الشيخ، وتم إزالة ورفع البلدورات العشوائية للباعة الجائلين بشوارع حي غرب، وعودة الشوارع خالية من العشوائيات ومخلفات الباعة الجائلين من جديد.

تحقيق الانضباط وعودة السيولة المرورية للشوارع

ووجّه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بتطبيق القانون، وإزالة ورفع جميع الإشغالات بحي شرق وغرب العاصمة، وتحقيق الانضباط، وعودة السيولة المرورية لشوارع حي غرب خاصة.

جاء ذلك بحضور خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، وإبراهيم خليفة، رئيس حي غرب كفر الشيخ، وعمار الكرش، مساعد رئيس حي غرب لشئون الإزالات الإشغالات، ورجال قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.