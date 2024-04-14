كاتب صحفي: الشرق الأوسط على مشارف فوضى إقليمية بسبب الهجوم الإيراني الإسرائيلي

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ المسرح الإقليمي يشهد كثير من المشاهد المُعقدة التي تغذي فكرة توسيع دائرة الصراع، ما يعد أمر خطير للغاية حذرت منه مصر منذ أكتوبر الماضي، متابعا: «نحن الآن على مشارف فوضى إقليمية، مع تشابك الأطراف الدولية والإقليمية، ما يضر القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية قضية الجوهرية

وأضاف «رائف» خلال مداخلة بقناة «إكسترا نيوز»، أنّ القضية الفلسطينية جوهرية، وحلها سيتبعها إخماد النيران على الجبهات كافة، متابعا: «هناك 5 جبهات مشتعلة في المنطقة سواء ما يتعلق بالداخل الفلسطيني وما يحدث في سوريا والعراق ولبنان وجنوب البحر الأحمر واليمن».

الهجوم الإيراني الإسرائيلي

وأكد أنّ التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران له أبعاد خطيرة إذا تواصل التصعيد خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أنّ هناك ضغطًا أمريكيًا على الجانب الإسرائيلي بعدم الرد على العملية حتى لا يكون هناك سلسلة لا متناهية من التصعيد.