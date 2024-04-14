الوجه الإنساني لـ شيرين سيف النصر.. توزيع مبالغ مالية على الجمعيات الخيرية

كشف خالد محيي الدين، مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، الوجه الإنساني للأخيرة التي رحلت عن عالمنا، أمس السبت، بعد إصابتها بانخفاض في ضغط الدم داخل منزلها أودى بحياتها عن عمر يناهز 56 عامًا.

الوجه الإنساني لـ شيرين سيف النصر

وقال محيي الدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ شيرين سيف النصر كانت حريصة على توزيع مبالغ مالية ضخمة على الجمعيات الخيرية، مضيفًا «لن أتمكّن من الحديث باستفاضة في هذه المسألة، لأنّها كانت حريصة على القيام بهذا الأمر في سرية تامة، فهي كانت إنسانة مُحبة لأعمال الخير».

وأشار محيي الدين إلى أنَّه سيتلقى العزاء في شيرين سيف النصر مع أسرتها، الثلاثاء المقبل، داخل مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب، مشدداً على أنّها لم توصي بعدم إقامة عزاء لها كما تردد خلال الساعات الأخيرة.

يُذكر أنَّه الأخ غير الشقيق للفنانة شيرين سيف النصر، قد أعلن خبر وفاتها بعد دفنها بمقابر أسرتها، إذ أكّد في منشوره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن أخته أوصته بتشييع جنازتها في هدوء.