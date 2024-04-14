أسباب الإصابة بانخفاض ضغط الدم.. عانت منه شيرين سيف النصر قبل الوفاة

صدمة كبيرة في الوسط الفني منذ إعلان وفاة الفنانة شيرين سيف النصر؛ التي توفيت بعد إصابتها بهبوط في الدورة الدموية، بحسب الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ومدير معهد القلب السابق، الذي تحدث عن سبب وفاتها المفاجئة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»؛ لكن مدير أعمال شيرين سيف النصر كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنها في اللحظات الأخيرة طلبت الإسعاف بسبب هبوط ضغط الدم فما هي مخاطرة وطرق الوقاية؟.

احذر انخفاض ضغط الدم

بحسب موقع «مايو كلينك» العالمي يمكن لانخفاض ضغط الدم الذي عانت منه الفنانة شيرين سيف النصر قبل وفاتها، أن يشكل خطرًا إذا كان انخفاض الضغط حادا، لأنه في هذه الحالة يقلل مستويات الأكسجين بالجسم، والذي يؤدي بدوره إلى الإضرار بالقلب والدماغ.

ومن مضاعفات انخفاض ضغط الدم التالي:

الدوخة

الضعف

الإغماء

الإصابة بسبب السقوط

وبحسب الموقع الطبي، فإن انخفاض ضغط الدم يحدث بسبب مجموعة من العوامل التالية:

يصل ضغط الدم عادة إلى أدنى مستوياته ليلًا، بينما يرتفع ارتفاعًا حادًا عند الاستيقاظ، وقد تؤدي الحالات المَرضية مثل أمراض القلب وصماماته إلى انخفاض ضغط الدم.

يمكن أن تؤدي النوبة القلبية وفشل القلب واعتلال صمامات القلب وانخفاض معدل ضربات القلب بشكل حاد إلى انخفاض ضغط الدم.

الأمراض ذات الصلة بالهرمونات؛ قد تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم مثل الغدد الجار درقية أو الكظرية.

ينخفض مقدار الدم في الجسم عندما لا يتوفر الماء في الجسم بالقدر الكافي.

يمكن أن تؤدي الحُمّى والقيء والإسهال الحاد والإفراط في استخدام مدرّات البول والتمارين الشاقة إلى الإصابة بانخفاض ضغط الدم.

وفي تصريحات لـ«الوطن» قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية، ورئيس قسم المناعة والبكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن مريض ضغط الدم غير مسموح له بتناول الحلويات المقلية أو الحادقة، موضحة أن كل حالة تختلف عن الآخرى، وفقًا لمستوى ضغط الدم لديه، بالإضافة إلى أن مريض الضغط المرتفع، لا ينصح بتناوله للحلوى على الإطلاق، على عكس مريض ضغط الدم المنخفض يمكنه تناول أطعمة مالحة دون إفراط لضبط الضغط.