تعرف على موعد ومكان عزاء شيرين سيف النصر

أعلنت أسرة شيرين سيف النصر، عن موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة، والتي رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة شيرين سيف النصر

من المقرر أن يكون موعد ومكان عزاء الفنانة شيرين سيف النصر، بعد غد الثلاثاء، عقب صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية.

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

رحلت عن عالمنا الفنانة شيرين سيف النصر، منذ قليل، في هدوء تام ولم تعلن أسرتها أي تفاصيل عن وفاتها إلا بعد دفنها في مقابر الأسرة.

وأعلن شريف سيف النصر شقيق الفنانة الراحلة عبر صفحته على «فيسبوك» خبر وفاة شقيقته: «توفيت إلى رحمة الله، اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».