«وداعا».. القناة الأولى تعرض تقريرا عن الراحلة شيرين سيف النصر (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «وداعا شيرين سيف النصر».

توفيت الفنانة شيرين سيف النصر أمس، وأجريت مراسم دفنها في مقابر العائلة بهدوء مثلما أوصت الفنانة الراحلة.

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

الفنانة شيرين سيف النصر وُلدت في 27 نوفمبر 1967 بالأردن لأب مصري وأم فلسطينية لعائلة هاشم المقدسية، وفي عام 1991 تخرجت في كلية الحقوق بجامعة عين شمس وعاشت لفترة في فرنسا وهناك التقى بها الفنان يوسف فرنسيس وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون.

أعمال شيرين سيف النصر

ومن أشهر أعمال الفنانة الراحلة «الأستاذ، البحث عن طريق آخر، البلدوزر، أحلامنا الحلوة، سفينة الحب، النوم في العسل، وأمير الظلام»، كما وضعت بصمات في عدد من الأعمال المسرحية مثل »خد بالك من عيالك، لعبة الحب والجنان، وبودي جارد».