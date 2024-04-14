نجوم الفن ينعون الفنانة شيرين سيف النصر ويطالبون بالدعاء لها

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنانة شيرين سيف النصر، والتي رحلت عن عالمنا ليلة أمس عن عمر يناهز 57 عامًا بشكل مفاجئ، وذلك بنشر مجموعة من الصور والمنشورات على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالدعاء والمغفرة لها.

منذر رياحنة ينعي الراحلة شيرين سيف النصر

نعى الفنان منذر رياحنة الراحلة شيرين سيف النصر وذلك من خلال نشر صورة لها على خاصة «الستوري» عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها: قائلاً «البقاء لله في وفاة الفنانة الجميلة شيرين سيف النصر، الله يرحمها».

ولم يكن الفنان منذر رياحنة الوحيد الذي توجه بالعزاء والنعي لروح الفقيدة بل هناك مجموعة أخرى من الفنانين تقدموا بواجب العزاء ومن ضمنهم الفنان عمرو عبدالعزيز الذي ودعها من خلال «بوست» نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يحمل صورة الفقيدة شيرين سيف النصر وعلق عليها: «إن لله وإن إليه راجعون، وداعًا الفنانة الرقيقة والجميلة شيرين سيف النصر، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يا رب العالمين».

عابد عناني ينعى شيرين سيف النصر

كما نعى الفنان عابد عناني الراحلة شيرين سيف النصر وذلك من خلال نشر صورة لها على خاصية «الستوري» على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتب: «البقاء والدوم لله، ربنا يرحمك».

وفاة شيرين سيف النصر

رحلت عن عالمنا ليلة أمس الفنانة شيرين سيف النصر بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، إذ انها شعرت بتعب مفاجئ وهي في منزلها تشاهد التلفاز، وبدأ في التزايد مع الوقت ما أدى إلى وفاتها، كما أنها كانت تعاني من انخفاض ضغط الدم.