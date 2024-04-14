«وفا»: نجاح بعض العائلات الفلسطينية في العودة إلى شمال غزة عبر شارع الرشيد

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن بعض العائلات نجحت في العودة إلى الشمال عبر شارع الرشيد، وحاليًا هناك أعداد كبيرة تسعى للعبور.

وبعد نجاح العائلات التي قررت وتحملت المخاطرة للعودة، زادت الكثافة في الأعداد التي تسعى للعودة الآن.

استشهاد 5 مواطنين وأصيب 23 آخرون

وصرحت «وفا» في وقت سابق، أن خمسة مواطنين، بينهم امرأة، قد استشهدوا، وأصيب 23 آخرون اليوم الأحد في غزة نتيجة لاستهداف مدفعية الاحتلال النازحين على شارع الرشيد أثناء محاولتهم العودة إلى شمال قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القذائف المدفعية وأطلقت النار وقنابل الغاز السام على النازحين الذين كانوا يحاولون العودة إلى مدينة غزة عبر شارع الرشيد.