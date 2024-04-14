علاء عابد: تحذيرات الرئيس السيسي من اتساع نطاق الحرب إقليميا تحققت

طالب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، العالم، بضرورة الاستماع إلى تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعودة إلى تصريحاته منذ بداية الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة، حيث حذر من اتساع نطاق الحرب إقليميا، وهو ما يتحقق على أرض الواقع، وسط حالة من الارتباك تسود الإقليم كله، بعد اتساع نطاق الحرب والهحجوم الإيراني على إسرائيل، بمشاركة حلفاء إقليميين لإيران، إضافة إلى قوى دولية في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

منطقة الشرق الأوسط

قال علاء عابد في تصريحات لـ«الوطن»، إن منطقة الشرق الأوسط تمر بمنحنى خطير، وإن اسرائيل وعدوانها على غزة، يهددان باشتعال المنطقة، بل ومخاوف من نشوب حرب عالمية جديدة، تسبب خسائر أكبر لكل الأطرف، حيث لا يزال العالم يعاني آثار الحرب الروسية على أوكرانيا.

وشدد «عابد»، على أن الموقف المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي صلب وقوي وثابت، ويهدف للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بأكملها، لكن في الوقت ذاته فإن مصر قوية وقادرة على حماية أمنها القومي في مواجهة أي تصعيد، وحماية حدودها وشعبها من أي اعتداءات خارجية، وهو الموقف الذي لم يتغير منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر، ثم العدوان الإسرائيلي على غزة.

السلام والاستقرار

كما طالب عابد، بضرورة أن تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، مطالبا الولايات المتحدة بضرورة التحرك لوقف رحا الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، خاصة في ظل اتجاه العديد من الدول الأوروبية، للاعتراف بدولة فلسطين.