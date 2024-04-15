انخفاض أسعار الدواجن الیوم الاثنين 15-4-2024 في الأسواق

انخفاض ملحوظ شهدته أسعار الدواجن اليوم في الأسواق، إذ انخفض سعر الكيلو بواقع 2 جنيه بعد الانخفاض الذي سجلته بالأمس وكان انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات كتسليم أرض المزرعة، فيما يختلف قيمة التراجع من مكان لآخر.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، التفاصيل الخاصة بتراجع أسعار الدواجن البيضاء اليوم ببورصة الدواجن والأسواق والمحلات، وفق آخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر

- شهدت أسعار الدواجن البيضاء تراجعا اليوم تراوح ليسجل سعر الكيلو 80 إلى 82 جنيها كتسليم أرض المزرعة، فيم تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 85 إلى 87 جنيهًا للكيلو، فيما يختلف السعر من مكان إلى آخر.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن

وأوضحت بيانات بورصة الدواجن، تراجع سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في الأسواق ليتراوح بين 83 إلى 85 جنيها كسعر الكيلو من أرض المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 89 إلى 97 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر الأمهات البيضاء، مسجلة نحو 73 جنيها للكيلو، وفق لآخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم.