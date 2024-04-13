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أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن.. «كيلو البيضاء بكام؟»

كتب:

سعيد رمضان
08:22 ص | السبت 13 أبريل 2024
أسعار الفراخ في بورصة الدواجن.. تعبيرية

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن.. تعبيرية

استقرت أسعار الدواجن اليوم في السبت 13-4-2024، في الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك، وسجل كيلو الدواجن البيضاء في المتوسط نحو 104 جنيهات، كما استقر متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي، ليسجل نحو 132 جنيهًا، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفراخ اليوم في مصر

شهدت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن، اليوم السبت 13 أبريل 2024، استقرارًا في الأسواق والمحلات وبورصة الدواجن، فيما سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم بين 88 إلى 89 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 92 جنيهًا إلى 95 جنيهًا للكيلو، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن

وأكدت بيانات بورصة الدواجن، استقرار سعر الأمهات البيضاء؛ ليسجل نحو 75 جنيهًا للكيلو، كما تراجع سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في الأسواق ليتراوح بين 87 إلى 88 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 93 إلى 97 جنيهًا للكيلو، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم.

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بقلم سعيد رمضان