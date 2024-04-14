هبوط في أسعار الفراخ البيضاء ببورصة الدواجن.. الكيلو بـ82 جنيهًا

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن، اليوم الأحد 14 أبريل 2024، تراجعًا كبيرًا في الأسواق والمحلات وبورصة الدواجن، إذ انخفض سعر كيلو سعر الفراخ البيضاء نحو 5 جنيهات من أرض المزرعة، وقد تختلف قيمة التراجع من مكان لآخر.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر

- تراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم لتتراوح ما بين 82 إلى 83 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 87 إلى 90 جنيهًا للكيلو، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن

وأوضحت بيانات بورصة الدواجن، تراجع سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في الأسواق ليتراوح بين 85 إلى 86 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 90 إلى 98 جنيهًا للكيلو، بينما استقر سعر الأمهات البيضاء، ليسجل نحو 75 جنيهًا للكيلو، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم.