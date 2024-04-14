لجميع صفوف النقل.. الخريطة الزمنية لامتحانات التيرم الثاني بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عن الخريطة الزمنية لامتحانات التيرم الثاني لجميع صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية التي تبدأ في 8 مايو 2024 وتستمر حتى 23 مايو 2024، حيث تبدأ امتحانات التيرم الثاني بصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية وتليها باقي المراحل التعليمية.

الخريطة الزمنية لامتحانات التيرم الثاني

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الخريطة الزمنية لامتحانات الترم الثاني تمهيداً لوضع جداول الامتحانات التي ستكون طبقا لهذه الخريطة كي يستعد الطلاب وأولياء الأمور لأداء الامتحانات ومراجعة دروسهم قبل الامتحانات بوقت كافٍ ليتمكن الطلاب من النجاح وتحقيق درجات مرتفعة.

مواعيد الخريطة

جاءت الخريطة الزمنية لامتحانات التيرم الثاني بمحافظة الإسكندرية كالتالي:.

- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تبدأ من الأربعاء 2024/5/8 حتى الاثنين 2024/5/13.

- الصف الأول والثاني الإعدادي من السبت 2024/5/11 حتى الخميس 2024/5/16

- الشهادة الإعدادية من السبت 2024/5/18 حتى الخميس 2024/5/23.

- امتحانات النقل بالمدارس الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية والتعليم المزدوج من الأربعاء 2024/5/8 حتى الخميس 2024/5/23.

- امتحانات النقل بالثانوي العام المواد خارج المجموع من 2024/5/8 حتى 2024/5/12 والمواد داخل المجموع من 2024/5/23.