دعاء الكسل والخمول والتعب كما ورد عن النبي.. اللهم إني أعوذ بك من الهرم

دعاء الكسل والخمول من الأدعية التي تهم كثير من الناس الذين تصيبهم حالة من التكاسل أو الشعور بالخمول والتعب بشكل مفاجئ، ويلجأ هؤلاء للتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء، لأنه من أفضل العبادات التي يقوم بها المرء، وله فضل عظيم في الإسلام، فهو وسيلة للتواصل المباشر مع الله وطريقة للتضرع إليه بالحاجات والطلبات، كما يقرب العبد من الله عز وجل، بالإضافة إلى تحقيق الأمل والطمأنينة، فيمنح الدعاء الإنسان الأمل والطمأنينة، حيث يعلم أن الله يسمع دعاءه ويرد عليه.

دعاء الكسل والخمول

وقالت دارالإفتاء، إنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الكسل والخمول إنه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهرم والكسل، والمغرم والمأثم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال»، وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الإنسان والجان، حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.

وأضافت الإفتاء في دعاء الكسل والخمول أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى من الحسد كان يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فعن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اقرأ يا جابر، قلت: وماذا أقرأ بأبي أنت وأمي يا نبي الله؟ فقال: اقرأ: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فقرأتهما، فقال: اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما»، عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الإنسان والجان، حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.

دعاء الكسل والخمول والتعب

وفيما يلي بعض الأدعية التي وردت عن السلف الصالح يمكن الاستعانة بها في دعاء الكسل والخمول:

اللهم اهدني وثبتني على العمل الصالح واجعلني من الذين يسعون للخير دائمًا.

اللهم اجعل النشاط والحماس يملأ قلبي ويدفعني لتحقيق أهدافي.

اللهم أعني على تجاوز الكسل والتخلص من الخمول، وألهمني الإصرار والعزيمة.

اللهم اجعلني من الذين يعملون بجد واجتهاد في سبيل النجاح والتقدم.

اللهم أعطني القوة والشجاعة للتغلب على الكسل والتحرك نحو الإنجاز والتطوير.

اللهم اجعلني في صباحي من الذاكرين والشاكرين والمستغفرين.

اللهم اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

اللهم اجعل العمل الصالح محبوباً في قلبي، وأبعد عني الكسل والخمول.

اللهم انصرني على نفسي واهدني لأفعل ما يرضيك وينفعني.

اللهم ألهمني القوة والشجاعة لأتخطى العوائق وأتغلب على التعب والكسل.

دعاء علاج الكسل والخمول

اللهم إني اسألك التوفيق والهدى والنور بطريقي، باعد بيني يا خالقي وبين رفقاء السوء ومن يرغب لي في الشر ولا تجعل همي في شيء سوى نصرة دينك ورفعة شأنه وشأن العلم واكفني شر الكسل والضعف والنسيان يارب العالمين.

يا خالق الخلق أجمعين ورافع السموات بلا عمد ارزقنا التوفيق في القول والعمل، اللهم دربي طريقي ومستقبلي وارزقني الهمة وصلاح الحال واغفر لي ذنب يقف حائل بيني تحقق أمنياتي وأحلامي.

يا نور يا قدوس، يا حي يا قيوم، فرج عني همي وضيقي وما يصيب قلبي بالحزن، واجعلي مخرجا مما لا يمكنني التغلب عليه وحدي فأنا عبدك الضعيف ليس له حيلة ولا قوة سواك.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.

يارب إني أعوذ بك من الكسل، والعجز، والبخل، والجبن، والقسوة، والغفلة، والهرم، والعيلة، والمسكنة، والذلة، وأعوذ بك من الكفر والفقر، والفسوق والشرك، والنفاق والشقاق، والرياء والسمعة، وأعوذ بك من البكم والصمم، والجذام والجنون، والبرص وسيئ الأسقام.