دعاء علاج الكسل والفتور في العبادات بعد رمضان.. ردده الآن

مع انتهاء شهر رمضان المبارك، وعباداته، يخشى الكثيرون من ضعف العزيمة والفتور والكسل في أداء العبادات من صلاة وصيام وصدقات ودعاء وقيام، بعدما كانوا في قمة نشاطهم خلال الشهر الكريم، وردًا على تلك التخوفات أصدرت دار الإفتاء المصرية نصائح في صورة روشتة؛ لعلاج الكسل والفتور في العبادات بعد رمضان.

الابتعاد عن الذنوب والمعاصي

أوضحت «الإفتاء» عبر موقعها الرسمي، أنّ المؤمن عليه بتقوى الله- عز وجل- فكلما ابتعد عن الذنوب والتقصير في حقِّ الله كلما يسَّر الله له النشاط والقرب منه؛ يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 4]، وكذلك عدم التسويف والتأخير وعدم انتظار الغد لفعل ما تريده من خير؛ فالتسويف من عمل الشيطان، فإذا أردت إصلاح هذا الأمر فلتكن البداية من يومك هذا دون تأخير.

الدعاء النبوي لعلاج الكسل والفتور

وأشارت إلى أن المسلم عليه بدعاء النبي لعلاج الفتور والكسل في الصلاة، فعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ» أخرجه البخاري في صحيحه.