دعاء لأهل القبور.. يُنير ظلماتهم ويُسعدهم في دار الخلود

الدعاء لأهل القبور من السنن المؤكدة في الإسلام، ووسيلة للتقرب إلى الله تعالى وطاعته، ولكنه أيضًا يعبر عن الرحمة والتقدير لأولئك الذين فارقوا الحياة واتخذوا طريق الآخرة، والدعاء لأهل القبور يعكس الاعتراف بأهمية الذكر والدعاء للميتين، وهو يُظهر المحبة والتقدير لهم، إذ يتيح للمؤمن فرصة للتفكر في قيمة الحياة الدنيا وقصرها، وفي الوقت نفسه يُذكر بأهمية التحضير للحياة الآخرة.

الدعاء لأهل القبور.. راحة وطمأنينة

الدعاء لأهل القبور يمكن أن يريح قلب المؤمن ويحقق له الطمأنينة، فهو يعزز من الإيمان بالله وبالحياة الآخرة، ويذكر بأن كل نفس ستذوق الموت وستمر بعده بالحساب والجزاء، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدعاء لأهل القبور يعد تذكيرا بضرورة الإحسان إلى الوالدين والأقارب والأحباب، حتى بعد فقدهم، ويرسخ مبدأ العطاء والمحبة والرحمة في نفوس المؤمنين.

نص دعاء لأهل القبور

ومن النصوص والصيغ التي يمكن ترديدها ضمن دعاء لأهل القبور: اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازهم بالحسنات إحساناً، وبالسيئات عفواً وصفحاً ومغفرة ورضوان.

اللهم اجعل عن يمينه نورًا، اللهمّ انظر إليه نظرة رضا، فإنّ من تنظُر إليه نظرة رضًا لا تعذّبه أبدًا، اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم، اللهمّ اعف عنه.

حكم الدعاء لأهل القبور

وأوضحت دار الإفتاء المصرية بشأن دعاء أهل القبور فإن الذكر عند القبر سنة، ولا مانع من أن يكون الدعاء سرًّا أو جهرًا، وبأي صيغةٍ؛ فالأمر في ذلك واسعٌ، والتنازع مِن أجْل ذلك لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، على أن الدعاء في الجَمْعِ أرجى للقبول وأيقظُ للقلب وأَجْمَعُ للهمة وأَدعى للتضرع والذلة بين يدي الله تعالى، خاصة إذا كانت هناك موعظةٌ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مع الجَماعةِ» رواه الترمذي وحسنه.