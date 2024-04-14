مصر تتسلم 63 ألف طن قمح من روسيا عبر ميناء دمياط البحري

استقبل ميناء دمياط اليوم 7 سفن، بينما غادر 9 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 36 سفينة، منها «WADI ALKARM» والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 مترا وعرضها 32 مترا قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

حركة الصادر من البضائع

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10 آلاف و305 أطنان، تشمل 225 طن رمل معبأ و4580 طن يوريا و1100 طن علف و4400 طن بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43 ألفا و875 طنا تشمل 18 ألفا و800 طن قمح و2300 طن فول صويا و10 آلاف و735 طن خردة و7358 طن حديد و3469 طن أبلاكاش و1213 طن مولاس.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 840 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 814 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5328 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في القطاع العام بالميناء من القمح إلى 45 ألفا و863 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181 ألفا و454 طنًا.

وغادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 4923 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2472 شاحنة.