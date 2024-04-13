صدمة لـ«مازيمبي» قبل مواجهة الأهلي.. وفاة أسطورة الفريق في حادث سير

صدمة قوية تلقاها نادي مازيمبي الكونغولي، قبل أيام من مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مباراتي الذهاب والإياب، المقرر لهما يومي 20 و26 أبريل الجاري، بعد وفاة أسطورة الفريق السابق، وقائد منتخب زامبيا رينفورد كالابا في حادث مروع.

تفاصيل وفاة نجم مازيمبي في حادث مروع قبل أيام من مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

موقع «pulsesports»، كشف تفاصيل وفاة نجم الفريق السابق، حيث اصطدمت سيارة كالابا بمسار على طريق كافو في زامبيا، وخرجت عن الطريق مع شريكه الذي كان معه داخل سيارة مرسيدس، حيث توفى الأخير على الفور، بينما تم نقل اللاعب إلى المستشفى الجامعي التعليمي في حالة حرجة لكنه لقي حتفه بعد دقائق.

نادي مازيمبي ينعى نجمه الراحل

«ارقد بسلام يا مايسترو، يا لها من خسارة ! لم ينج رينفورد كالابا من حادث سير وقع يوم السبت 13 أبريل في زامبيا بين كافوي ولوساكا»، هكذا نعى نادي مازيمبي نجم الفريق السابق، عبر حسابه على فيسبوك.

معلومات عن اللاعب

- شارك لاعب خط الوسط السابق في 103 مباريات مع زامبيا وسجل 15 هدفًا، وكان جزءًا من تشكيلة الرصاصات النحاسية التي فازت بكأس الأمم الإفريقية 2012 بعد فوزها على ساحل العاج بركلات الترجيح بعد المباراة.

- يعد الراحل أسطورة نادي مازيمبي حيث لعب من 2011 إلى 2023، حيث شارك في 280 مباراة وسجل 78 هدفًا.

- من المقرر أن يواجه الأهلي مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الكونغو يوم 20 أبريل الجاري، على أن يستضيف ستاد القاهرة مباراة الإياب يوم 26 من الشهر ذاته.