مراسل «إكسترا نيوز» يرصد آخر مستجدات دخول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة

قال مراسل «إكسترا نيوز»، إبراهيم عزت، إن مصر منذ اندلاع الحرب في الـ7 من أكتوبر الماضي، تواصل جهودها المكثفة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطنيين.

مصر تسجل المزيد من إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة

وأضاف «عزت»، أن مصر اليوم تتحدث عن إدخال مزيد من الشحنات المصطفة أمام معبر رفح البري في استعداد لنقلها إلى أهالي قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف العمل خلال عطلات عيد الفطر

وتابع مراسل «إكسترا نيوز»، أن معبر رفح يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، موضحا أنه كان يعمل خلال شهر رمضان المبارك ثم احتفالات عيد الفطر، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف العمل خلال هذه العطلات لإدخال وإنفاذ العدد الأكبر من الشحنات الغذائية والإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

وأشار إلى أن اليوم استأنف معبر كرم أبو سالم وهو المعبر الملاصق الذي يسلكه عدد من الشحنات الغذائية والطبية والتجارية استعدادا للوصول إلى الجهة المقبلة، موضحا أن في هذه الجهة تقوم فيها قوات الاحتلال بفحص هذه الشحنات.