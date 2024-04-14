تبدأ الساعات القادمة.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب 23 محافظة بينها القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس خلال الساعات القادمة في المحافظات، إذ تشهد تأثير بعض الظواهر الجوية على أن يكون طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء مائل إلى البرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

رياح مثيرة تضرب 23 محافظة

وتشير توقعات هيئة الأرصاد إلى تعرض 23 محافظة إلى تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة وهى «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، مطروح، الدقهلية، القليوبية، الجيزة، القاهرة، الغربية، الشرقية، المنوفية، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، البحر الأحمر، شمال سيناء، المنيا، بني سويف، الفيوم، سوهاج، أسوان، جنوب سيناء».

مديرية الصحة تحذر مرضى حساسية الصدر

فيما حذرت مديرية الصحة بالبحيرة مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية والأمراض التنفسية، وطالبتهم بضرورة ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل نظراً لوجود الأتربة العالقة، وذلك عقب توقعات الأرصاد بنشاط الرياح.

وتنشط الرياح في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والشرقية وجنوب وشمال الصعيد، إذ سجلت أقصى سرعة لها في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وبلغت 40 كيلو متر في الساعة، فيما بلغت سرعتها 34 كيلو متر في الساعة في محافظات شمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وتشهد جميع المحافظات غداً طقس مشمس نهاراً فيما عدا محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية إذ يسود طقس غائم جزئي على فترات متفاوتة على مدار اليوم، كما تشهد محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي تضرب الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية

كما تشهد محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي تضرب الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية