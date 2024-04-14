مؤلف «جودر»: قدمنا بطلا شعبيا حاملا لقضية شريفة تهم الإنسانية

أكد أنور عبدالمغيث، مؤلف مسلسل «جودر»، أنه اختار «جودر» لكي يتم تقديم البطل الشعبي، لكي يغير من وجه نظر الجمهور حول البطل من أنه دائمًا «أكشن» لبطل شعبي، وهو ما ظهر في المسلسل، موضحًا أن البطل الشعبي هو شخص يتحرك خارج قضيته الشخصية ويتحرك من أجل قضية شريفة تهم واقعه التاريخي والإنسانية.

وأوضح «عبدالمغيث»، خلال لقائه مع الإعلامية سناء منصور والإعلامية نهى عبدالعزيز، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «DMC»، أنه تم العمل في المسلسل على البطل المختار المنعقد حوله قضية مهمة، مؤكدًا أنه قدم أدوارا عديدة في المسرح وقدم العديد من الأعمال الدرامية أيضًا، مشددًا على أن جودر هو البطل المختار حامل قضية شريفة تهم الإنسانية.

ياسر جلال لديه قيم إنسانية

وأشار إلى أنه عند كتابة هذا العمل كان ياسر جلال النموذج لهذا الدور، قائلًا: «شوفته في الدور.. قدمت معاه عمل شعبي أيضًا.. اسميه عم النجوم وغرقان فن ولديه قيم».

ونوه بأننا في الدراما المصرية نحتاج لهذا النوع من الأعمال التي تتضمن البطل الشعبي، موضحًا أن هذه القصة ليست مطابقة لـ«ألف ليلة وليلة».