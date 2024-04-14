من هي التونسية سامية الطرابلسي؟.. جسدت شخصية «تودد» في مسلسل جودر

أطلّت على الجمهور بدور خفيف في مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال، إذ جسدت ببراعة شخصية جارية تدعى «تودد» تقع في حب شهريار، بعدما دخلت قصر الملك شهريار ضمن مجموعة من الجوارى الجدد، ولفتت انتباه الملك بجمالها وصوتها العذب، فأصبحت من جواريه المفضلات حتى أثارت غيرة شهرزاد زوجة الملك، كما خطفت بأدائها أنظار الجمهور.

إشادة بأداء تودد في مسلسل جودر

الفنانة سامية الطرابلسي التي حلت ضيفة على مسسلسل جودر، قامت بدور «تودد» الفتاة الجميلة التي تُهدد استقرار زواج شهرزاد من شهرزاد، إذ نجحت سامية الطرابلسي أن تُضيف عنصر التشويق والإثارة إلى المسلسل، ونالت الشخصية إعجاب الكثير من المشاهدين إذ أشادوا بجمالها وأدائها المتميز.

وعلى الرغم من دورها الذي لم يتعدّ مشاهد محدودة ضمن أحداث المسلسل، إلا أنّ جمهور المسلسل أشاد بالأداء الذي ظهرت به سامية الطرابلسي في مسلسل جودر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فكتب أحدهم قائلًا: «جارية بجمال الأميرات متألقة كالعادة»، وأضاف آخر: «شخصية تودد من حلويات رمضان السنة دي، الجميلة سامية الطرابلسي بتخطف الكاميرا في ثواني».

من هي سامية الطرابلسي

والفنانة التونسية سامية الطرابلسي وُلِدت عام 1987 في تونس لأبوين تونسيين، لكنها نشأت وترعرعت في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في مدينة جدة، تنقلت سامية بين جدة وتونس ومصر ودبي، واكتسبت ثقافات متنوعة ساهمت في صقل موهبتها الفنية.

بدأت الطرابلسي مسيرتها الفنية كفتاة إعلانات، ثم اتجهت إلى مجال التقديم من خلال برنامج شبابي على قناة «أي آر تي»، ولم تقتصر موهبتها على التقديم فقط، بل برزت أيضًا في التمثيل، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية العربية المختلفة، منها مسلسلات «منا وفينا»، «سكتم بكتم 3»، «فرصة ثانية»، «جودر - ألف ليلة وليلة»، وغيرها الكثير.

كانت سامية الطرابلسي متزوجة من رجل لبناني وحصلت على الجنسية اللبنانية، وتتحدث 4 لغات بطلاقة: العربية، الإنجليزية، الإيطالية، والفرنسية، وتتمتع أيضًا بموهبة فنية متعددة الأوجه، فهي ممثلة موهوبة ومقدمة ناجحة، كما أنها تتمتع بصوت عذب ظهر جليًا في غنائها لبعض الأغاني العربية القديمة في مسلسل جودر.