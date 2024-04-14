هل يجوز الصيام دون نية مسبقة في حالة القضاء؟.. «الإفتاء» تجيب

صيام القضاء من الأعمال الصالحة التي تُحقق الثواب العظيم عند الله تعالى، ويُعتبر واجبًا شرعيًا يجب على المسلم أداؤه في حال فعل أحد الأمور التي تُلزم بقضاء الصوم، مثل الفطر خطأ أو السفر أو المرض، ونية صيام القضاء تُعد جزءًا أساسيًا من الصوم، حيث تُقدم النية قبل بدء الصوم، وتُعبر عن الاستعداد النفسي والروحي لأداء هذه العبادة بإخلاص وتقوى.

نية مسبقة في صيام القضاء

تتضمن نية صيام القضاء إحسان الظن بالله وتقديرًا لنعمة الصحة والقدرة على أداء العبادات، كما تُعكس الاستجابة لأوامر الله والالتزام بتعاليم الدين، بالإضافة إلى معرفة هل يجوز الصيام بدون نية مسبقة في صيام القضاء، فإن نية الصوم تُرسخ مبادئ التقوى والورع في قلب المؤمن، وتُعزز من العلاقة الروحية بين الفرد وخالقه، فهي تذكير بضرورة الانضباط الذاتي والتحكم في النفس وممارسة الصبر والتحمل، وبصيام القضاء، يُمكن للمسلمين تجديد العهد بأداء الواجبات الدينية وتقوية العلاقة مع الله، مُبدين إيمانهم بأن الأوامر الإلهية هي الطريق نحو الخير والسعادة في الدنيا والآخرة.

حكم نية الصيام

وأوضحت دار الافتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن النية شرطٌ لصحة الصيام؛ كما في سائر العبادات، ويلزم تعيينها في الصوم الواجب قبل الشروع في الصيام؛ أي: قبل طلوع الفجر، ويكون وقتها في أيِّ جزءٍ مِن الليل؛ مِن غروب الشمس إلى طلوع الفجر؛ لحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ» أخرجه النسائي في السنن.

موعد نية صيام القضاء

وأكدت الافتاء أنه لا يجوز للمسلم أن ينوي صيام قضاء ما عليه من رمضان في صباح اليوم الذي يريد الصيام فيه؛ لأن تعيين النية في صوم القضاء واجبٌ من الليل وقبل الشروع في الصيام بدخول وقت الفجر، ولا يصح تعيينها بعد ذلك، ويتحقق تعيين هذه النية بأن يعتقد أنه يصوم غدًا مِن قضاء ما عليه مِن رمضان، ولا تكفي نية الصوم المطلق.