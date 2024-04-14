توريد القمح 2024 بمحافظة الشرقية.. سعر الأردب 2000 جنيه 

يستعد المزارعون لموسم توريد القمح 2024 بمحافظة الشرقية، حيث يقومون بتوريد المحصول للشون والصوامع التي أعلنت مديرية التموين عن تجهيزها لتخزين القمح، حيث جرى تحديد سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة توريد الأقماح

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة توريد الأقماح للصوامع والشون والوقوف على أي عقبات أمام توريد القمح وإزالتها فوراً، مٌشيرا إلى تشديد الرقابة والحملات التفتيشية المفاجئة والتصدي بحسم لمحاولات تخزين القمح أو توريده خارج المحافظة.

جاهزية الصوامع والشون لتخزين القمح

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن الأقماح المحلية لموسم 2024 وسيتم توريدها إلى 56 صومعة وهنجر ومراكز تجميع مطورة حكومية، لافتة إلى جاهزية المواقع التخزينية الخاصة بالأقماح التابعة البنك الزراعي المصري - شركة مطاحن شرق الدلتا - إدارة شؤون التفتيش صيانة الحبوب، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شمال القاهرة.

ولفتت إلى وجود مركز تجميع بإجمالي سعة تخزينية 256.852 طن، و13 صومعة بإجمالي سعة تخزينية 472.000 طن، وهنجر باجمالي سعة تخزينية 1000طن، وبنكر بإجمالي سعة تخزينية 70400 طن.