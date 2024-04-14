نائب يطالب بتسهيل إجراءات توريد محصول القمح

طالب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والتموين والتجارة الداخلية، بالاستعداد الكامل لبدء موسم حصاد محصول القمح، وتسهيل إجراءات التوريد.

حصاد محصول القمح

وأضاف النائب في تصريحات صحفية اليوم، أنّ مجلس الوزراء أعلن خلال مارس الماضي زيادة سعر توريد القمح ليصل إلى 2000 جنيه للأردب، ما سيكون له تأثير كبير في زيادة حجم التوريد.

وأكد زين الدين، أنّه كلما كانت الإجراءات ميسرة على المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد، كلما زادت كمية التوريد، ما سيكون له تأثير إيجابي كبير في جمع أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التفاعل مع أي معوقات قد تواجه المزارعين في الحصاد أو التوريد، بحيث يتم تذليلها والقضاء عليها من خلال غرف العمليات التي أعلنت تشكيلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

زيادة حجم توريد القمح

وأكد النائب أنّ زيادة حجم توريد القمح يحد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وبالتالي يقلل حجم الاستيراد من الخارج ويخفف عبء تدبير العملة الأجنبية عن كاهل الدولة.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى أهمية التوسع في زراعة القمح من خلال تشجيع المزارعين والمستثمرين، وتفعيل دور البحوث الزراعية لاستنباط أصناف جديدة ذو إنتاجية أكبر.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي في مختلف محافظات الجمهورية.