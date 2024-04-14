ضوابط توريد القمح 2024 محافظة القليوبية.. صرف المستحقات خلال 48 ساعة

أعلن محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، رفع حالة الطوارئ والاستعداد لبدء موسم توريد القمح 2024، حيث شدد على المسؤولين بضرورة متابعة التوريد أولا بأول للوصول إلى الكميات المستهدفة، وتذليل أي تحديات أو معوقات.

وأكد المحافظ، استمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد بالشون والصوامع المخصصة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في عملية التوريد.

موسم توريد القمح 2024 محافظة القليوبية

وأوضح المحافظ، أنه تلقى تقريرا من عيد عبد الله وكيل وزارة التموين حول استعدادات موسم توريد القمح 2024 محافظة القليوبية، والذي تضمن ضوابط تنظيم عمل اللجان الخاصة بتوريدات، حيث جرى التأكيد عل ضرورة الالتزام بالتعاون بين أعضاء اللجان في العمل بالموسم الجديد، وضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين والتعليمات الخاصة بتوريد القمح، واقتراح حلول لمشاكل وعقبات العام الماضي لتلافيها هذا الموسم، وتيسير خطة العمل مع الموردين واللجان.

ضوابط توريد القمح 2024 محافظة القليوبية

ووجه المحافظ المسؤولين بالزراعة والتموين بضرورة توفير كل التيسيرات والتسهيلات لجميع المزارعين خلال موسم توريد القمح 2024 في محافظة القليوبية، وصرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على الأكثر، فضلا عن تسهيل وسائل نقل القمح لهم إذا تطلب الأمر ذلك، لحثهم وتشجعيهم على توريد إنتاجهم من القمح أولا بأول، حيث يعد القمح محصولا استراتيجيا قوميا هاما لمصر ومواطنيها حيث جري تجهيز 11 موقعا تخزينيا بالقليوبية.

وأكد المحافظ على ضرورة تواجد المسؤولين بالتموين بصفة مستمرة على مدار الساعة خلال موسم توريد القمح 2024 في محافظة القليوبية لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والشون للتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين، فضلا عن الوقوف على مدى الالتزام لمتابعة الإجراءات والضوابط المتبعة لاستلام المحصول وفقا للقرارات الوزارية كونه محصولا استراتيجيا وأمن قومي هام، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين إن وجدت لتحقيق المستهدف وأكثر إن أمكن، مشددا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم التوريد.