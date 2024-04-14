أنور عبدالمغيث: «المتحدة عينها على السوق العالمي بمسلسلي جودر والحشاشين»

وجه المؤلف أنور عبدالمغيث، مؤلف مسلسل «جودر»، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ما تم تقديمه في الموسم الدرامي في رمضان 2024 من اعمال درامية مختلفة، مشددًا على أنه في «جودر» و«الحشاشين» كان هناك تخطيط مميز، قائلًا: «عين الشركة المتحدة على السوق العالمي».

المتحدة تنظر للسوق العالمي

وأوضح «عبدالمغيث»، خلال لقائه مع الإعلامية سناء منصور والإعلامية نهى عبدالعزيز، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «DMC»، أن المتحدة تنظر للسوق العالمي، وذلك من خلال ضخامة الإنتاج في المسلسل، منوهًا بأن الموسيقى التصويرية الخاصة بمسلسل «جودر» تم تسجيلها في روسيا، وهو ما يكشف طموح «المتحدة» الكبير، ولم يكن يتوقع هذا الإبهار في الأعمال التي تقدمها الشركة في الموسم الرمضاني.

وأضاف أنه تعرض لمفاجأة من ضخامة الإنتاج في مسلسل «جودر» مثل المشاهد المصري، موضحًا أن الشركة المتحدة استخدمت رؤية عالمية مختلفة ومنطق مختلف وإساند المسلسل لشركات إنتاج مميزة.