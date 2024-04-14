طريقة عمل الجمبري بقشره في الفرن.. مش هتاخد تلت ساعة

الجمبري من المأكولات البحرية المفضلة لدى كثير من الشعوب حول العالم، نظرا لمذاقه اللذيذ الذي يختلف من طريقة لأخرى، منها الطواجن في الفرن، أو المقلي، ودائما ما تسعى ربات البيوت لإعداده مثل المطاعم، لذا نقدم لهن طريقة عمل الجمبري بقشره في الفرن.

طيقة عمل الجمبري بقشره في الفرن

خطوات بسيطة تتطلبها طريقة عمل الجمبري بقشره في الفرن، وفقا لما ذكرته قناة «سي بي سي سفرة»، إذ جاءت المكونات كالتالي:

كيلو جمبري بقشره مغسول

ربع كيلو فلفل رومي وحامي شرائح

2 من حبات الطماطم شرائح

كرفس شرائح

2 بصل شرائح

4 ليمونات

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة ملح

خطوات التحضير:

- في البداية يغسل الجمبري بقشره جيدا.

- إضافة البصل والثوم والملح والكزبرة والكمون، في أي طاجن وتقلب المقادير جيدا مع بعضها.

- نضيف الطماطم والكرفس والفلفل ويتم تقليبها.

- بعد ذلك يُعصر الليمون ونترك القشر المعصور وتقلب المكونات.

- يغطي الطاجن ويوضع في فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ثلث ساعة.

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

المقادير:

جمبري كبير مقشر

زيت زيتون

ملح وفلفل

بصل مفروم

فصوص ثوم

كريمة طهي

فلفل رومي مفروم

مشروم

زعتر مجفف

زبدة

دقيق

لبن

جبن موتزاريلا مبشورة

خطوات التحضير:

- في البداية يشوح الجمبري في الزبدة مع الثوم والبصل ويتبل بالملح والفلفل.

- إضافة المشروم والفلفل والزعتر والدقيق واللبن.

- يضاف الخليط مع الجبن المبشور على الوجه في طاجن ويحمر في الفرن.

طريقة عمل الجمبري المقلي

1 كيلو جمبري وسط مقشر ومنظف

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة توابل الكاجن

1 ملعقة كبيرة بابريكا

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة كبيرة فلفل

2 بيض

4 ملعقة كبيرة لبن

1 ملعقة كبيرة كاجن

1 ملعقة كبيرة بابريكا

زيت للقلي

سويت تشيلي للتقديم

طريقة التحضير:

- في البداية يضاف البيض مع الملح والتوابل ويقلب.

- يضاف الدقيق مع الجمبري في كيس التتبيل ويغلف بالخليط.

- يغلف الجمبرى بخليط البيض ويغلف بالدقيق مرة أخرى ويقلى في زيت غزير.