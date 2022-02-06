كيفية إدارة مشروعك لإنتاج المشروم بأرباح تصل لـ101 ألف جنيه

كشفت دراسة حديثة أعدها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول أرباح مشروع إنتاج فطر عيش الغراب، أو المشروم، إلى 70 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، فيما يتضاعف صافي الربح ليسجل 101 ألف جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

4 أفراد لإنتاج فطر عيش الغراب

ووفقاً لدراسة الجدوى، فإنَّ إنتاج فطر عيش الغراب، المطلوب عالمياً ومحلياً، والمتميز بأنه ضمن أعلى معدلات الإنتاجية بالنسبة إلى فئة المشروعات الصغيرة، يضمن دخل مناسب لشباب المستثمرين، ويخلق العديد من فرص العمل، حيث يحتاج المشروع في بدايته إلى 4 أفراد؛ إجمالي حجم العمالة المطلوبة خلال السنوات الخمس الأولى.

إيرادات تصل لـ432 ألف جنيه بنهاية العام الخامس لمشروع «عش الغراب»

وبحسب الدراسة، فإنَّ إيرادات العام الأول لمشروع إنتاج المشروم تصل لـ302.4 ألف جنيه، فيما يتضاعف حجم المبيعات ليقفز بالإيرادات إلى 432 ألف جنيه بنهاية العام الخامس، نظراً للإقبال الشديد على المنتج، المشروم والذي يدخل كمكون رئيسي أو إضافي في العديد من الأطباق.

إقبال كبير على المنتج البديل للبروتين الحيواني

أشارت الدراسة أيضاً، إلى مساهمة المشروع في الحد من الفجوة الغذائية، ما يضمن إقبال كبير على المنتج في السوق المحلي، لما يوفره فطر «عيش الغراب» من غذاء بديل للبروتين الحيواني، بالإضافة إلى مساهمته في الحد من التلوث وزيادة المردود الاقتصادي، نظراً لاستخدام المخلفات الزراعية بالمشروع.

إنتاجية تصل لـ20 كيلو للمتر المربع.. بأقل التكاليف

كما يعتبر مشروع إنتاج فطريات عيش الغراب من المشروعات الاستثمارية الناجحة، خاصة مشروعات التكثيف الزراعي، حيث تترواح إنتاجية المتر المربع بين 15 إلى 20 كيلو جرام، رغم بساطة الإمكانات من آلات ومعدات في البداية، فلا يحتاج سوى لخزانات صاج مجلفن، وحمالة من الحديد المقوى، وأنبوبة بوتاجاز كبيرة، ومنضدة خشبيه، ومواقد بوتاجاز، ومناشر خشبية.

كما أفادت الدراسة، بأنَّ الخامات المطلوبة لإنتاج الفطر كالتالي، قش الأرز، وتقاوى عيش الغراب، ومبيدات فطرية، ومطهرات، وأكياس بولى ايثلين، وأطباق فوم، وورق سيلوفان شفاف، وجميعها يتوافر محلياً ويمتاز بإنخفاض التكاليف.

تمويلات فوق الـ 40% بضمان المشروع

ووفقاً لدراسة الجدوى، فإنَّ إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع لا تتجاوز 136,5 ألف جنيه، يساهم المستثمر بـ41 ألف جنيه فقط، فيما يمكنه الحصول على قرض بضمان المشروع يصل لـ 55 ألف جنيه.

فيما أكد جهاز تنمية المشروعات في دراسته، على أنَّ مشروع إنتاج فطر عيش الغراب، يتميز بالقدرة التنافسية العالية، فمن الضروري مراعاة الدقة في شراء الأصناف الجيدة والممتازة، والتأكد من نظافة المكان ومداومة الفرز والتنقية، وإتباع القواعد الصحية للعاملين، ما يضمن زيادة الإنتاجية بشكل كبير والبيع بسعر مُرضي والذي يعتمد على الأفضلية وجودة المنتج.