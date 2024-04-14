أعلنت مختلف مديريات التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في المحافظات، الذي يبدأ في منتصف شهر مايو ويستمر لمدة تصل إلي أسبوع.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في المحافظات

يستعرض التقرير جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في المحافظات، إذ تم اعتماد الجدول في نحو 6 محافظات، وهم كالآتي:

- محافظة الغربية جاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 كالآتي:

- يوم السبت 18 مايو مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

- يوم الأحد 19 أبريل مادة جبر وإحصاء ومادة التربية الدينية.

- يوم الاثنين مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

- يوم الأربعاء مادة اللغة الأجنبية وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس مادة العلوم.

- محافظة الإسماعيلية جاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بها كالتالي:

- السبت 18 مايو مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- الأحد مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية

- الاثنين مادة الجبر والإحصاء والكمبيوتر ومادة تكنولوجيا المعلومات

- الثلاثاء مادة العلوم ومادة التربية الفنية

- الأربعاء مادة الهندسة

- الخميس مادة الدراسات الاجتماعية

- محافظة المنوفية تم اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في المنوفية وهو:

- الخميس 16 مايو مادة الجبر وإحصاء وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

- يوم السبت مادة اللغة العربية والإملاء وتربية دينية

- الأحد مادة اللغة الأجنبية

- الاثنين مادة العلوم

- الثلاثاء مادة الدراسات والتربية الفنية

- الأربعاء مادة الهندسة والتربية الدينية.

ويبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة القليوبية من السبت 18 مايو إلى الخميس 23 مايو 2024.

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الدقهلية كالآتي:

- السبت 18 مايو 2024، مادة اللغة العربية.

- الأحد 19 مايو 2024، مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية.

- الاثنين 20 مايو 2024، مادة العلوم ومادة التكنولوجيا والكمبيوتر.

- الثلاثاء 21 مايو 2024، مادة الدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 22 مايو 2024، مادة الهندسة والدراسات الفنية.

- الخميس 23 مايو 2024، مادة اللغة الأجنبية.

- وفي محافظة الشرقية اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل التعليم التي ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 مايو وينتهي يوم الخميس 23 مايو