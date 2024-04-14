هل امتحانات الثانوية العامة 2024 أوبن بوك؟.. «التعليم» تجيب

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، إذ تبدأ في 10 يونيو المقبل بالمواد الأساسية وتستمر حتى 20 يوليو، إذ من المنتظر أن تبث الوزارة فيديو توضيحي تُعلن فيه نظام الامتحان وتعامل الطالب مع ورقتي الأسئلة والإجابة ونظام تناول الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد، وجميع التفاصيل المتعلقة بالعملية الامتحانية.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن نظام امتحانات الثانوية العامة 2024، لن يختلف عن العام الماضي، إذ من المقرر أن يتم عقد الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح «اوبن بوك»، موضحة أن كل طالب سيتسلم كُتيب مفاهيم خاص بالمادة موضع الامتحان مع بداية كل امتحان على أن يسلمه لملاحظ اللجنة مع نهاية وقت الامتحان، ويضم الكُتيب مفاهيم وقوانين المادة، لافتة إلى أن المراد هو تحديد مستوى فهم الطالب وتشغيل عقله وليس الحفظ.

الأسئلة تقيس الفهم وتشغيل العقل

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 صُممت لتقيس مدى فهم وإدراك الطالب للمناهج والمقررات الدراسية، لافتة إلى وضع التدرج في مستويات الأسئلة في الاعتبار والابتعاد عن التعقيد.

وأشارت إلى أن نظام تصحيح إجابات الطلاب سيراعي خطوات الحل، إذ يتم توزيع درجات السؤال على خطوات الحل كاملة وليس الناتج النهائي فقط.