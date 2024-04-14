توجيهات مهمة من «التعليم» بشأن امتحانات الترم الثاني

تستعد المديريات التعليمية لعقد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل، ولجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوي، والمقرر أن تنطلق يوم 8 مايو المقبل، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة.

أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

ووجهت المديريات التعليمية تعليمات مهمة بشأن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 وهي:

- تدريب المختصين على وضع الأسئلة، طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية.

- الالتزام بأن تكون الامتحانات بعيدة عن أي اتجاهات أو ميول سياسية أو دينية أو عنصرية.

- الانتهاء من تدريس المناهج، وتدريب الطلاب على حل نماذج الامتحانات مع إحضار المادة بذلك.

- الالتزام بتوزيع المصححين على المدارس، لعدم انفراد معلم بالتصحيح.

لا تحتمل أكثر من إجابة واحدة

- الالتزام من واضعي الأسئلة بعدم الخروج عن المقرر الدراسي، والالتزام بالمادة العلمية الواردة بالكتاب المدرسي والالتزام بالتناسب الزمني للإجابة عن الأسئلة، وفق التعليمات الالتزام بكتابة نموذج الإجابة عن كل سؤال.

- أن تكون الأسئلة متوازية وصياغتها سليمة لغويا، ولا تحتمل أكثر من إجابة واحدة، وأن تتدرج من السهولة إلى الصعوبة.

- التنبيه بعمل امتحانات الدمج للمدارس التي يوجد بها طلاب دمج، وتسليمهم لمديري المدارس وفق كل إعاقة.