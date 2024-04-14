توجيهات مهمة من «التعليم» بشأن امتحانات الترم الثاني
كتب:
أميرة فكري
12:21 م | الأحد 14 أبريل 2024
صورة أرشيفيبة
تستعد المديريات التعليمية لعقد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل، ولجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوي، والمقرر أن تنطلق يوم 8 مايو المقبل، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة.
أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024
ووجهت المديريات التعليمية تعليمات مهمة بشأن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 وهي:
- تدريب المختصين على وضع الأسئلة، طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية.
- الالتزام بأن تكون الامتحانات بعيدة عن أي اتجاهات أو ميول سياسية أو دينية أو عنصرية.
- الانتهاء من تدريس المناهج، وتدريب الطلاب على حل نماذج الامتحانات مع إحضار المادة بذلك.
- الالتزام بتوزيع المصححين على المدارس، لعدم انفراد معلم بالتصحيح.
لا تحتمل أكثر من إجابة واحدة
- الالتزام من واضعي الأسئلة بعدم الخروج عن المقرر الدراسي، والالتزام بالمادة العلمية الواردة بالكتاب المدرسي والالتزام بالتناسب الزمني للإجابة عن الأسئلة، وفق التعليمات الالتزام بكتابة نموذج الإجابة عن كل سؤال.
- أن تكون الأسئلة متوازية وصياغتها سليمة لغويا، ولا تحتمل أكثر من إجابة واحدة، وأن تتدرج من السهولة إلى الصعوبة.
- التنبيه بعمل امتحانات الدمج للمدارس التي يوجد بها طلاب دمج، وتسليمهم لمديري المدارس وفق كل إعاقة.