جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف موعد كل مادة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها بدأت استعداداتها لامتحانات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة، المقرر أن تنطلق يوم 10 يونيو المقبل، وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية، مشددة على أنه لا تغيير في مواعيد الجداول المعتمدة من وزير التربية والتعليم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

- يوم الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

- يوم السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم 29 يونيو 2024: التاريخ.

- يوم 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى.

-يوم 6 يوليو 2024: الجغرافيا.

- يوم 10 يوليو 2024: علم النفس والاجتماع.

- يوم 17 يوليو 2024: الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

- يوم الاثنين 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأربعاء 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

- يوم السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية.

- يوم 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم 29 يونيو 2024: الفيزياء.

- يوم 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم 6 يوليو 2024: الكيمياء.

- يوم 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية.

- يوم 17 يوليو 2024: الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

- يؤدي الطلاب امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الاثنين 10 يونيو.

- يؤدي الطلاب امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم الأربعاء 12 يونيو.

- يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية يوم 22 يونيو.

- يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم 25 يونيو.

- يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الفيزياء يوم السبت 29 يونيو.

- يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الكيمياء يوم 6 يوليو 2024.

- يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» يوم 10 يوليو 2024.

- يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل» يوم 13 يوليو 2024.

- يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» يوم 17 يوليو 2024.

- يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» يوم 20 يوليو 2024.