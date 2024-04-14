موعد امتحانات الترم الثاني 2024.. وتوجيهات مهمة من «التعليم» بشأن الأسئلة

كشف عدد من المديريات التعليمية، عن توجيهاته للإدارات بشأن الاستعداد للامتحانات ووضع الأسئلة، والتأكد من انتهاء المناهج الدراسية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

وأكدت المديريات التعليمية بدء امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل يوم 8 مايو 2024، مشددة على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالاستعدادات للامتحانات، كما يلي.

- الانتهاء من متابعة استعداد وجاهزية المدارس للامتحان.

- إزالة المعوقات التي تواجه أي مدرسة خلال الامتحانات.

- إخطار الطلاب بجداول امتحان الترم الثاني 2024.

- تجميع إقرارات الانتهاء من المناهج الدراسية الفصل الدراسي الثاني.

- مراجعة درجات الاختبارين السابقين والمهام الأدائية ودرجات الحضور والسلوك والتقويمات التقوية والأنشطة التعاونية للطلاب المنخفضة درجاتهم.

عدم خروج الأسئلة عن المقرر الدراسي

- الالتزام بان تكون الامتحانات بعيدة عن أي اتجاهات أو ميول سياسية أو دينية أو عنصرية.

- التزام واضعي الأسئلة بعدم الخروج عن المقرر الدراسي، والالتزام بالمادة العلمية الواردة في الكتاب المدرسي والالتزام بالتناسب الزمني للإجابة عن الأسئلة، وفق التعليمات الالتزام بكتابة نموذج الإجابة عن كل سؤال.

- أن تكون الأسئلة متوازية وصياغتها سليمة لغويا، ولا تحتمل أكثر من إجابة واحدة، وأن تتدرج من السهولة إلى الصعوبة.

- التنبيه بعمل امتحانات الدمج للمدارس التي يوجد بها طلاب دمج، وتسليمهم لمديري المدارس وفق كل إعاقة.