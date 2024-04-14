«الأعلى للجامعات»: العمل ببديل التعليم المدمج العام المقبل

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بشأن مقترح تعديل وتطوير نظام التعليم المدمج بصورته الحالية ليكون نظام يتماشى مع المتغيرات والمتطلبات في هذا الشأن تواصل عملها حتى الآن وأنه لم يتم البت النهائي في التعديلات، لافتا إلى أن المقترحات للنظام الجديد شملت تغيير المسمى ليكون تحت «التعليم المستمر»، وأنه بالنسبة للشهادة المقرر منحها للطلاب ستكون مهنية، وكذلك فيما يتعلق بالفئات سيكون لجميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

تطوير التعليم المدمج

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النظام الجديد لمقترح «التعليم المستمر» سيكون له منصة مركزية موحدة، تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات يمكن للطلاب من خلالها التقدم والالتحاق والدراسة ومعرفة المتطلبات الدراسية والمناهج، كما أن المصروفات الدراسية ستكون موحدة بجانب تحديد الكليات والتخصصات، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيحتاج لتشريع لتلاشي كل العوار القانوني في نظام التعليم المدمج الحالي، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن التعديل، مؤكدة أن العام المقبل سيشهد نظاما جديدا للتعليم المدمج ليلتحق به الطلاب وأن الجامعات بدءا من الفصل الدراسي الثاني أوقفت قبول الطلاب على لنظام التعليم المدمج لحين الانتهاء من وجود نظام جديد.