البرامج الدراسية المتاحة أمام الطلاب بجامعة أسيوط الأهلية 2024 (إنفوجراف)

قال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إن جامعة أسيوط الأهلية تمثل نقلة نوعية في مجال التعليم العالي بمصر، وتأتي ضمن جهود الدولة المصرية لإنشاء مسارات تعليمية جديدة تنافس أنظمة التعليم العالمية.

جامعة أسيوط الأهلية

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن جامعة أسيوط الأهلية أنشأت بالقرار الجمهوري رقم 426 لسنة 2022، وأصبحت حقيقة ملموسة، وتمتلك الجامعة مرافق تعليمية على مستوى عالمي، وتضم 16 برنامجا دراسيا، بالمرحلة الجامعية الأولى.

البرامج الدراسية المتاحة أمام الطلاب للدراسة بجامعة أسيوط الأهلية

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك توجيها من قبل المجلس الأعلى للجامعات لمختلف المؤسسات التعليمية، سواء جامعات خاصة أو أهلية بضرورة الاستعداد لأعمال تنسيق الجامعات 2024 وفقاً للضوابط و القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن وبما يتماشى مع رؤية وأهداف الدولة المصرية، وضرورة أن تكون البرامج الدراسية المتاحة متماشية مع متطلبات سوق العمل.