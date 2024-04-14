غادة عبدالرازق تروج لظهورها بصحبة أسرة مسلسل صيد العقارب مع لميس الحديدي
كتب:
ياسمين محمود
06:52 م | الأحد 14 أبريل 2024
غادة عبدالرازق
روجت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لظهورها بصحبة أسرة مسلسل صيد العقارب، مع الإعلامية لميس الحديدي.
ونشرت غادة عبدالرزاق البرومو الدعائي للحلقة معلقة: «جمهورى العزيز، انتظروني أنا وكل زملائي أسرة مسلسل صيد العقارب، فى ضيافة الإعلامية لميس الحديدي، يوم الثلاثاء 16 أبريل على قناة On TV الساعة 9:30م بتوقيت القاهرة».
أبطال مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب يضم عددًا من النجوم، أبرزهم: غادة عبد الرزاق، سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.