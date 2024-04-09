مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 بطولة غادة عبدالرازق.. القبض على شريف الغزولي

أحداث كثيرة ومتنوعة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق الذي يُعرض عبر قناة CBC، دارت حول كشف سر المهندس شريف الغزولي «الفنان محمد نجاتي» وإلقاء القبض عليه بعد كشف تورُّطه في قتل علي ضرغام، من خلال توجيه عدة ضربات له وتعطيل الكاميرات، ليتبين أن سامح الغول هو المسؤول عن قتله.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 بطولة غادة عبد الرازق

وسط رحلة الصراع والأحداث المتنوعة التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 كان الحدث الأبرز هو كشف الشرطة والضابط حسام العطار لسر المهندس شريف الغزولي، ورغبته في الانتقام من عائلتي الحاج إسماعيل الغول «الفنان رياض الخولي» والحاج حسن ضرغام «الفنان أحمد ماهر»، بعدما تورط في مشكلة كبيرة لوالدته سعاد عبد الجبار حنفي، حتى ألقت الشرطة القبض عليه بتهمة قتل علي ضرغام.

القبض على المهندس شريف الغزولي

وكانت الشرطة كشفت خلال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق كيف أن المهندس شريف الغزولي، عّطل الكاميرات ليلة حادثة قتل علي ضرغام، ليدخل إلى شركته ويجده مُلقى على الأرض ينزف دمه بعدما ضربه سامح الغول، ليُكمل هو توجيه عدة ضربات له بعد أن استخدم ورق الجرائد في الإمساك بالتمثال الذي استخدمه سامح الغول في ضرب علي ضرغام، حتى لا تظهر بصمات يده عليه.

وبرغم القبض على المهندس شريف الغزولي في الحلقة 30 من مسلسل صيد العقارب، إلا أنه لم يشعر بالندم، بل شعر بأنه انتقم من العائلتين لوالدته، من خلال قتل علي ضرغام ووفاة سامح الغول واشتعال الصراع بين العائلتين لفترة طويلة من الوقت.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وجسدت الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة، قبل أن تعود صداقتهما مرة أخرى في الحلقة الأخيرة.