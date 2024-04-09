مسلسل صيد العقارب الحلقة 29.. غادة عبدالرازق تتلقى مفاجأة غيرة متوقعة

ما تزالت مفاجآت مسلسل صيد العقارب الحلقة 29، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، التي تجسد شخصية الدكتورة عايدة، تظهر إلى النور، خاصة بعد ظهور براءة سامح الغول، ويجسد دوره الفنان أحمد ماجد، من تهمة قتل علي ضرغام، إلا أن هذه الحقيقة لم يكن لها معنى بمقتل «سامح».

اكتشاف قاتل علي ضرغام الحقيقي

مفاجأة صادمة اكتشفتها «عايدة» حول قاتل شقيقها «علي» ومحاولة قتل شقيقها الآخر «مصطفى»، بعدما اخترق «ياسين» زوج عايدة ويجسد شخصيته الفنان محمد علاء، غرفة مكتب شريف الغازولي، في مسلسل صيد العقارب الحلقة 29، والعثور على فلاشة بها الحقيقة الكاملة.

مفاجأة صيد العقارب الحلقة 29

وتبين أو القاتل الحقيقي لـ«علي» هو «شريف» الذي يقوم بدوره الفنان محمد نجاتي، للانتقام من حسن ضرغام، ومن المتوقع أيضًا أنه قام بقتل سامح الغول، للانتقام من والديهما حسن ضرغام وإسماعيل الغول، خاصة أن «شريف» ظهر في بداية الحلقة 29 من مسلسل صيد العقارب أمام قبر والدته ويتعهد لها بالانتقام من العائلتين، فهل تنتقم عايدة من شريف الغازولي وانتقامها يأخذ مسار آخر؟ هو ما توضحه الحلقة الأخيرة من مسلسل صيد العقارب.

مسلسل صيد العقارب

يذكر أن مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق على «cbc» خلال شهر رمضان الجاري، وفي الوقت نفسه يعرض أيضًا عبر منصة watch it، وتدور أحداثه حول عائلة غادة عبدالرازق التي ظهرت في دور «عايدة» ابنة الفنان أحمد ماهر، وتشهد الأحداث صراعات كبيرة بين العائلات، ويشترك في بطولة المسلسل أيضًا الفنان رياض الخولي، بالإضافة لنجوم كبار مثل الفنانة سيمون ومحمد نجاتي ومحمد علاء.