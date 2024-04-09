مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 للفنانة غادة عبدالرازق.. معرفة قاتل شقيق عايدة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 والأخيرة للفنانة غادة عبد الرازق ينتظره عدد كبير من المشاهدين، بعدما تضمنت الحلقة السابقة أحداثًا مهمة، على رأسها معرفة «عايدة»، الدور الذي تؤديه الفنانة غادة عبد الرازق، قاتل شقيقها الحقيقي وهو «شريف الغازولي»، الدور الذي يؤديه الفنان محمد نجاتي، كما أنه هو من أطلق النار على شقيقها «مصطفى ضرغام»، الدور الذي يؤديه الفنان محمد علي رزق، وتظهر أحداث جديدة تشوق الجماهير لرؤية النهاية.

مسلسل صيد العقارب

بدأت الحلقة 29 من مسلسل صيد العقارب، ببكاء «شريف» أمام قبر والدته ويعدها بالانتقام لكل من ظلموها، وبعد معرفة عايدة بأنه السبب تتجه دائرة الانتقام بين عائلة ضرغام والغول إلى الانتقام من الغازولي، مما دفع المشاهدين لانتظار مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 للفنانة غادة عبد الرازق لمعرفة ماذا سيحدث؟

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار درامي، ويشارك في بطولة المسلسل رياض الخولي، وأحمد ماجد، ومحمود عبد المغني، وأحمد شامي، ومي القاضي، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

تردد قنوات cbc لمشاهدة مسلسل صيد العقارب

ويمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 للفنانة غادة عبد الرازق من خلال ضبط قناة cbc على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة cbc

وإليك خطوات ضبط تردد قناة cbc على القمر الصناعي نايل سات، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 للفنانة غادة عبد الرازق، بالدخول إلى قائمة الإعدادات:

اضغط على زر «Menu».

اختر من القائمة «التركيب» أو «Installation».

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