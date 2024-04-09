مسلسل صيد العقارب الحلقة 30.. غادة عبدالرازق تصل إلى قاتل شقيقها

مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 من المتوقع أن يحمل العديد من المفاجآت الصادمة، كما ستنكشف جميع الأوراق بالأحداث نظرًا لكونها الحلقة الأخيرة من العمل، خصوصا بعدما توصلت الدكتورة عايدة ضرغام، وتلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق، لقاتل شقيقها علي، وكذلك هو ذاته الشخص الذي حاول التخلص من شقيقها الآخر مصطفى، ويجسد شخصيته الفنان محمد علي رزق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 30

وتأتي توقعات المتابعون بأنّ انتقام عايدة ضرغام سيأخذ مسارًا آخر ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 30، بعدما اكتشفت أنّ سامح الغول الذي جسد شخصيته الفنان أحمد ماجد، بريئًا من دم شقيقها علي، وأنّ القاتل هو المهندس شريف الغزولي، ويلعب دوره الفنان محمد نجاتي.

وتمكنت عايدة ضرغام من الوصول لحقيقة قاتل شقيقها بعدما ساعدها زوجها ياسين الغول في الأمر، ويجسد دوره الفنان محمد علاء، إذ تمكن الأخير من الوصول لفلاشة تحمل الحقيقة كاملة داخل مكتب شريف الغزولي.

ومن المتوقع أن تكن لشريف الغزولي علاقة أيضًا بقتل سامح الغول، لظهوره في أحد المشاهد وهو يقف على قبر والدته، ويعدها بالانتقام من كلتا العائلتين الغول وضرغام.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي درامي مشوق، بشأن نشوب صراعات كبيرة ورغبة في الأخذ بالثأر بين عائلتين من كبار عائلات الصعيد، بعد عشرة ود جمعت بينهم لمدة 50 عامًا.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من، غادة عبدالرازق، سيمون، رياض الخولي، أحمد ماهر، محمد علاء، محمد علي رزق، محمد نجاتي، أحمد ماجد، مي القاضي، محمود عبدالمغني، أحمد جمال سعيد، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.