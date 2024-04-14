10 معلومات عن أشهر توأم ملتصق بعد وفاتهما بعمر 62 عاما.. قصتهما أبهرت العالم

62 عامًا لم يشاهد أحدًا منهما الآخر، خاضا معًا رحلة أبهرت الأطباء والعلماء ووسائل الإعلام حول العالم، ليصبح لوري وجورج أكبر وأشهر توأم ملتصق في العالم، قبل أن يتفاجأ الجميع بنبأ وفاتهما داخل مستشفى بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بحسب «سكاي نيوز».

معلومات عن التوأم الملتصق جورج ولوري

حالة التوأم الملتصق باتت غريبة لكل من يعرف تفاصيلها، لذا نستعرض أبرز المعلومات عن لوري وجورج:

ولد التوأم جورج ولوري في ولاية بنسلفانيا يوم 18 سبتمبر 1961. التوأم يتقاسمان الأوعية الدموية الحيوية. لوري وجورج أكبر بـ9 سنوات من ثاني أكبر توأم ملتصق بالعالم. جورج أقصر من شقيقته ببضعة سنتيمترات قليلة. كل منهما لديه هواية مختلفة يمارسها دون مشكلة. جورج كان موهوبًا في الموسيقى ويعمل مغنيا. لوري تلعب «البولينج» وحصدت عدة جوائز. مكث التوأم 24 سنة من حياتهما داخل مصحة عقلية. لدى لوري وجورج 6 أشقاء. عاش التوأم في غرفة معًا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

ورغم أن جميع التوقعات كانت تشير إلى وفاة التوأم لوري وجورج بعد الثلاثين، إلا أنهما استمرا في الحياة حتى عمر 62 عامًا، ونجح في العيش بطريقة طبيعية كأنهما منفصلين، في ظاهرة أبهرت العالم كله.

تحول القصة إلى أفلام في السنيما

قصة جورج ولوري تم تحويلها إلى السنيما من خلال عدة أفلام أجنبية، فضلاً عن الفيلم المصري حسن وبقلظ، بطولة الفنان علي ربيع وكريم فهمي، والذي كان يحكي قصة توأم ملتصق أيضًا.