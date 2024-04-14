تخصيص 25 موقعا لتجميع واستلام توريد القمح 2024 محافظة كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن جاهزية المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح 2024 محافظة كفر الشيخ، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التوريد على المزارعين، حيث تمت معاينة مواقع الاستلام المختلفة للوقوف على مدى جاهزيتها وصلاحيتها لاستلام محصول القمح.

وأصدر المحافظ القرار رقم 546 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة موسم التسويق ومتابعة أعمال اللجان الفرعية بكل مركز ومدينة، مكلفًا المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، بمتابعة استلام الأقماح بالمواقع المحددة، وتسهيل توريد محصول القمح للعام 2024.

توريد القمح 2024 محافظة كفر الشيخ

وذكر المحافظ، أنّه جرى تجهيز 25 موقعًا لتجميع واستلام توريد القمح 2024 محافظة كفر الشيخ، تابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وتم تأمين جميع المعدات اللازمة لعمليات التخزين والنقل، وتوفير سيارات نقل حديثة لنقل القمح إلى مراكز التجميع، وتشكيل لجان متابعة لضمان سير عملية التوريد بسلاسة وكفاءة.

ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى أنّ المحافظة تُعد من أهم المحافظات الزراعية الرائدة في مصر، حيث تتمتع بموقع جغرافي متميز وخصائص بيئية مناسبة لزراعة مختلف أنواع المحاصيل، وتتنوع فيها زراعة «الأرز، والقمح، والقطن، والذرة، وفول الصويا، وبنجر السكر، والبطاطس، والخضروات، والفواكه»، وغيرها من الحاصلات الزراعية، وتُعد من أولي المحافظات إنتاجًا للأرز والقطن على مستوى الجمهورية، وتُساهم بشكل كبير في جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

محافظ كفر الشيخ: حريصون على توفير كافة التسهيلات للمزارعين

وأشار المحافظ، إلى أنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي في كفر الشيخ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات لتنمية هذا القطاع، مثل مشروعات الري المطور، والصرف، ومشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة القمح وتوفير الأمن الغذائي المصري، قائلًا: «نحن حريصون على توفير كافة التسهيلات للمزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، وندعو المزارعين التوجه إلى مراكز التجميع المخصصة لبدء توريد القمح 2024 محافظة كفر الشيخ».

ومن جانبه، أوضح عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أنّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد 2024 وتنظيمه وتداوله والتعامل عليه، وقد جاء بالقرار المشار إليه تحديد سعر استلام أردب القمح المحلي بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، كما جاء بالقرار أيضًا أنٌ تشكل لجان الاستلام بكل موقع من كل من «مديرية التموين - الهيئة القومية لسلامة الغذاء - مديرية الزراعة - الجهة المسوقة - جمعية القبانية - البورصة السلعية».